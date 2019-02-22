شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يشكل نموذج ايجابي- تحليل - 22-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولاته الأخيرة نموذج العلم المستمر ليحافظ بذلك على استقراره فوق الدعم المستقر عند 144.00 مؤكدا استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد والمتوقع سابقا, بمجرد تجميع السعر لعزم إيجابي جديد نتوقع اندفاعه فوق مستوى 144.90 ليستهدف بذلك المستويات الإيجابية الرئيسية والمتمركزة عند 145.75 وصولا نحو 147.00.

أي محاولة لكسر الدعم الحالي, فإن ذلك سيلغي التوقع الإيجابي ليتأثر مجددا بسيطرة الميل الهابط وليبدأ بتكبد العديد من الخسائر بانجذابه نحو 143.30 ومن ثم ليضغط على المتوسط المتحرك 55 باستقراره عند 142.80 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 144.00 و 145.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد