شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتحرك ببطء- تحليل - 22-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر الزوج فوق المقاومة المكسورة إلا أن تعارض المؤشرات الرئيسية يجبره على تقديم تداولات بطيئة ليستقر بذلك حول 125.65. لكن ثبات مستوى 125.40 يدعم توقعنا الصاعد لنبقى بانتظار تجاوزه لمستوى 126.20 لينجح باستئناف الهجوم الصاعد بتداولات الفترة المتوسطة وليستهدف بذلك مستوى 127.05 وصولا نحو 128.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.40 و 126.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم