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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع ومخاوف المعروض الأمريكي تكبح المكاسب والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالأمس بفعل عمليات تصحيح ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تخفيضات أوبك وآمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري ،ويكبح المكاسب مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع مخزونات الخام لأعلى مستوى منذ 2017 ، وتسارع إنتاج النفط لمستوي قياسي جديد.
بحلول الساعة 08:20جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.79$،وسجل أعلى مستوي 57.17$ ،وأدنى مستوي 56.75 $ .
وصعد خام برنت إلى مستوي 67.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.96$ ،وسجل أعلى مستوي 67.24$ ،وأدنى مستوي 66.85$.
فقد الخام الأمريكي يوم الخميس نسبة 0.8% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 57.58$ للبرميل ، وانخفضت أيضا عقود برنت بنسبة 0.3% ، بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوى 67.36$ للبرميل الأعلى منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقد تسجل أسعار النفط العالمية ، ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم التخفيضات التي تقودها أوبك وروسيا ، بالإضافة إلى آمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل ، يحسن من التوقعات الاقتصادية العالمية.
أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 15 شباط/فبراير،فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.9 مليون برميل.
وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 454.6 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.
وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي، فقد زادت الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل يوميا ،فى ثاني زيادة أسبوعية خلال 2019 ، ليرتفع الإجمالي إلى 12 مليون برميل يوميا ، مسجلا مستوى قياسي جديد.
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