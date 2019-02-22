شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل النشاط الملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بالإضافة إلى صعوبة اختراق الحاجز النفسي عند 4,000$ ، لكن أكبر عملة رقمية فى العالم بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال 2019 ، بفضل الأجواء الإيجابية التي سيطرت على السوق ،مع تحسن مستويات الطلب الاستثماري ودخول سيولة جديدة.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 07:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,887$ بانخفاض قدره 13$ بنسبة 0.3%،حيث سعر الافتتاح عند 3,900$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,924$ ، وأدنى سعر عند 3,882$.

فقد البتكوين يوم الخميس نسبة 0.9% ، فى أول خسارة خلال سبعة أيام ، منهيا أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تموز/يوليو2018 ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل خلال هذه السلسلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 4,000$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأقل من نصف مليار$ إلى إجمالي 133 مليار$ ، مع تراجع هامشي فى معظم أسعار العملات الكبري ،وسجلت القيمة يوم الثلاثاء مستوي 136مليار$ ، الأعلى منذ 10 كانون الثاني/يناير الماضي.

على مدار هذا الأسبوع حققت أكبر عملة رقمية بالعالم "البتكوين" ارتفاعا بنسبة 7.5% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع ،وأكبر مكسب أسبوعي خلال 2019 ، بفضل الأجواء الإيجابية التي سيطرت على السوق ،مع تحسن مستويات الطلب الاستثماري ودخول سيولة جديدة.

مع توالي الأخبار والتطورات الإيجابية حول صناعة التشفير خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بأكثر من 25مليار$ من 111مليار$ إلي إلى 136مليار$.

صبت معظم الأخبار الواردة مؤخرا فى صالح تعزيز القواعد الأساسية فى سوق التشفير ، وأن يكون السوق أكثر تنظيما ومراقبة عن ذي قبل ، بالإضافة إلى التقدم المستمر فى تبني بعض عملات التشفير فى نظام المدفوعات والتحويلات العالمية.

قالت هيئة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة CFTCعبر موقعها الإلكتروني هذا الأسبوع إنها ستركز على مراقبة سوق العملات الرقمية خلال 2019.

وستختص شعبة مراقبة السوق DMO بالمسؤولية عن هذا الأمر ، حيث تقوم الشعبة فى العادة بالإشراف على امتثال العقود الآجلة الخاضعة للوائح مع متطلبات CFTC والتشريعات المعمول بها.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC يوم الثلاثاء إنها ستبدأ قريبا فترة العد التنازلي للموافقة أو رفض إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداولة فى البورصة "فان إيك و سوليد إكس".

وحسب القوانين التنظيمية على الهيئة اتخاذ قرارها بشأن صندوق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF فى غضون 90 يوما من تاريخ نشر الإشعار فى 20 شباط/فبراير.

فى إندونيسيا اعتمد منظم العقود الآجلة للسلع فى البلاد هذا الأسبوع إطار قانونيا لتشغيل أسواق العقود الآجلة والعملات الرقمية ، وطالب كيانات متعددة فى السوق للحصول على موافقة الجهات التنظيمية والتقدم بطلب للتسجيل قبل الشروع فى الأعمال التجارية.

قال بريان كيلي محلل العملات الرقمية البارز فى تليفزيون CNBC أن البتكوين حاليا أقل بحوالي 50% من قيمته الحقيقية ،وأنه من المحتمل حاليا أن تكون معظم العملات الرقمية قريبة من القاع.

وتنبأ كيلي بأن يكون عام 2019 أفضل بالنسبة لسوق التشفير ، مع تسليمه بأن عام 2018 قد حدد بالفعل مستويات منخفضة للغاية للأصول الرقمية.

قال "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال " الأسبوع الماضي أن البتكوين سترتفع قيمته ويصبح "الذهب الرقمي" من بين جميع العملات المشفرة ، وتوقع أن يصل سعر البتكوين إلى 8,000$ لكل وحدة بتكوين على المدى المتوسط.