شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام قبيل بيانات الثقة فى ألمانيا والتضخم فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، وتحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على العملة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة فى منطقة اليورو ،عن الثقة فى مناخ الأعمال فى ألمانيا ، وعن مستويات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال كانون الثاني/يناير.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% حتى الساعة 07:28 جرينتش ،ليتداول عند 1.1348$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1333$ ،وسجل الأعلى عند 1.1349$ ، والأدنى عند 1.1330$.

فقد اليورو بالأمس أقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية فى ألمانيا وأوروبا ،والتي عززت من مؤشرات التراجع الحاد فى نمو الاقتصاد الأوروبي.

وعلى مدار تعاملات هذا الأسبوع حقق اليورو ارتفاعا حتى الآن بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع التقدم الملحوظ فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم عدد من البيانات الاقتصادية الهامة فى منطقة اليورو ، عن الثقة فى مناخ الأعمال فى ألمانيا "أكبر اقتصاد فى أوروبا" خلال شباط/فبراير ، وعن مستويات التضخم الرئيسية بالقراءة النهائية لأسعار المستهلكين فى أوروبا خلال كانون الثاني/يناير.

يصدر بحلول الساعة 09:00 جرينتش مؤشر معهد أيفو لقياس مناخ الأعمال في ألمانيا خلال شباط/فبراير المتوقع 99.0 نقطة من 99.1 نقطة في كانون الثاني/يناير.

تصدر بحلول الساعة 10:00 جرينتش القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الثاني / يناير المتوقع ارتفاع بنسبة 1.4% بنفس القراءة الأولية ،وسجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1.6% فى كانون الأول /ديسمبر ، ومع استبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع نفس القراءة الأولية ارتفاع بنسبة 1.1% ،وسجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1.0% الشهر السابق.