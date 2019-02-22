شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: مليون وحدة سكنية فى الصعيد تعمل بالغاز الطبيعى العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بجنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، إن شركته قامت بالإشراف، ومتابعة تنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز فى محافظات الصعيد.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أنه مع نهاية العام المالى الجارى سيرتفع عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها منذ بداية النشاط إلى مليون وحدة سكنية فى صعيد مصر .

وأضاف أن تم توصيل الغاز الطبيعى لـ 113.5 الف عميل منزلى ، ليصل عدد الوحدات السكنية التى تعمل بالغاز فى صعيد مصر لـ 906.8 ألف عميل منزلى منذ بداية النشاط إلى نهاية يونيو 2018 ، بالاضافة إلى أنه سيتم توصيل الغاز لـ 176 الف وحدة سكنية نهاية العام الجارى .

وقامت وزارة البترول بتنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1.350 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، وإحلاله محل البوتاجاز، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعيّ؛سيحقق وفورات دولارية كثيرة للدولة و تخفيض فاتورة الدعم الذى تتحمله الدولة.