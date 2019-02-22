شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم ينتظر الاختراق – تحليل - 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الإيثريوم بالتذبذب قرب مستوى 154.00، ولا زلنا بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو مستوى التصحيح التالي الذي يتواجد عند 170.76.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الفترة القادمة بالاعتماد على الثبات فوق مستوى 137.24، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدم إشارات إيجابية تدعم فرص اختراق المستوى المذكور أعلاه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 140.00 والمقاومة 170.76
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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