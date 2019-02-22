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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، بانتظار استهداف مستوى 0.7000 بشكل رئيسي.
التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، بينما يمثل الثبات دون 0.7125 شرط مهم لتحقيق الأهداف المتوقعة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7140
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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