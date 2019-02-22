شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ضمن نموذج إيجابي جديد – تحليل - 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر سعر عقود خام برنت تداولات الأخيرة ضمن نموذج علم صاعد آخر تظهر ملامحه بالصورة، وننتظر تفعيل هذا النموذج لتأكيد استمرار الاتجاه الإجمالي الصاعد، يدعمه توجه مؤشر ستوكاستيك نحو مناطق التشبع في البيع، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل.

أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 68.00 وتمتد إلى 72.65 بعد اختراق المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 65.60 لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد