النفط يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 22-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط قرب خط الاتجاه الصاعد، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، والفرصة متاحة لاختراق مستوى 57.46 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 65.00 على المدى القريب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 56.40 سيضغط على السعر للانخفاض نحو اختبار مناطق 54.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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