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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لخط الاتجاه الصاعد الذي يظهر بالصورة، ويتحرك دون المتوسط المتحرك 50 ليقع تحت ضغط سلبي متوقع للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 15.62 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً على المدى اللحظي ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 16.00 ويستقر فوقه من جديد، مع الانتباه إلى أن تجاوز المستوى المستهدف سيمد خسائر الفضة لتصل إلى 15.22 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.60 والمقاومة 16.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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