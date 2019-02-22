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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق الأهدف التصحيحية – تحليل - 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الذهب من هدفنا الثاني المنتظر عند 1318.00 ويتذبذب حول مستوى 50% فيبوناتشي الآن، يرافقه ظهور إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك تجعلنا نرجح استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر لاختبار مستوى 1310.00 الذي يمثل الدعم الأهم للتداولات قصيرة الأمد.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1330.00 ثم 1336.20 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1352.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1336.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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