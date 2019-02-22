شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الرقمية اللايتكوين بنحو الواحد بالمائة أعلى حاجز 50$ لتعكس استأنف المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بقرابة الواحد بالمائة أو بنحو 0.4$ اليوم الجمعة موضحة استأنف مسيرات مكاسب نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري حينما اختبرت حاجز 50$ لأول مرة منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وذلك قبل أن ترتد منه يوم الثلاثاء وتحقيق الأربعاء الأعلى لها منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر مع مكاسب فاقت التسعة بالمائة آنذاك قبل أن نشهد أمس الخميس عمليات تصحيحية وتستأنف اليوم المكاسب.

وفي تمام الساعة 05:58 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.93% إلى مستويات 50.238$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 49.780$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 50.822$، بينما حققت الأدنى لها عند 49.540$.

هذا وتعد اللايتكوين بصدد مكاسبها اليومية السابعة في ثمانية جلسات وبصدد خامس مكاسب أسبوعية في ستة أسابيع، موضحة أيضا استأنف مسيرات مكاسبها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تحقيقها في أولى أسابيع الشهر الجاري مكاسب فاقت 40% موضحة آنذاك أفضل أداء أسبوعي في عام.

ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان مع مطلع هذا الشهر عن شراكة لايتكوين مع شركة تطوير البرمجيات بيام لاستكشاف بروتوكول جديد يسمى "ميمبليونيمبلي" من شأنه تحسين الخصوصية والتوسع، وتفوق مكاسب اللايتكون خلال الشهر الجاري 57% لتعد بصدد ثاني مكاسب شهرية عقب تحقيقها الشهر الماضي أول مكاسب شهرية لها في تسعة أشهر وإنهائها آنذاك لأطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015.

بخلاف ذلك، فقد اعتمدت اللايتكوين في وقت سابق من الشهر الماضي شعار جديد لها بلون أزرق فاتح بخلاف شعارها الأساسي الفضي ليعكس "الثقة" و"السرعة" تم تصميمه من قبل وكالة التصميم التي تتخذ من استراليا مقراً لها، وسوف يتم استخدام الشعار الجديد مجاناً بدون أي قيود بما يتلاءم مع طبيعة منصة اللايتكوين المفتوحة.

ويذكر أن اللايتكوين ليست العملة الرقمية المشفرة الأولى التي تسعى لإعادة ابتكار نفسها بشعار جديد خلال الآونة الأخيرة، حيث تم أعادة تصميم شعار بتكوين سي-في مع مطلع الشهر الماضي ليعكس رؤية مؤسسها ساتوشي الأصلية وجذور الارتباط بشكل أفضل، كما غيرت ربيل (إكس-أر-بي) شعارها هي الأخرى في حزيران/يونيو الماضي.

ونود الإشارة لكون اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من عام 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من عام 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وذلك قبل أن تحقق اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في أكثر من عام ونصف عند 22.54$ في السابع من كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن تضاعف قيمتها السوقية.