شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: نرى"إمكانات هائلة" فى الاقتصاد السعودى ونريد المزيد من التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أكبر دبلوماسى فى الحكومة الصينية، إن بكين ترى "إمكانات هائلة" فى الاقتصاد السعودى وتريد المزيد من التعاون فى مجال التقنية العالية، فيما بدأ ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان زيارة للصين تستغرق يومين.

ووصل الوفد السعودى الذى يضم مسئولين من عملاق النفط أرامكو، ضمن جولة فى اسيا شهدت تعهد المملكة باستثمارات قيمتها 20 مليار دولار فى باكستان كما تسعى إلى مزيد من الاستثمارات فى قطاع تكرير النفط بالهند.

ويجتمع ولى العهد مع الرئيس شى جين بينغ الذى جعل من تعزيز الوجود الصينى فى الشرق الأوسط هدفا أساسيا لسياسته الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية فى بيان صدر فى وقت متأخر يوم الخميس إن خلال اجتماعه مع وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير قال وزير الخارجية وانغ يى إن الملامح الرئيسية للعلاقات بين البلدين هى الاحترام والتفاهم والدعم المتبادل.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله "لكل دول العالم الحق فى التقدم والسعودية سوق من الأسواق الناشئة ولديها إمكانات هائلة".