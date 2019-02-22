شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات على تباين في الأداء في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، في حين شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تباين في الأداء في مجملها سلبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزلندية اليوم الجمعة، وذلك مع استمرار التطلع للمحادثات التجارية.

هذا وقد تابعنا شهادة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي في سيدني، بينما ساهمت تصريحات أمين خزانة استراليا في ارتفاع الدولار الاسترالي عقب أسوء أداء يومي له في أسبوعين، وذله مع نفيه للتقرير التي تطرقت بالأمس إلى حظر الصين أكبر شريك تجاري لاستراليا وأكبر مستورد للمواد الخام عالميا وبالأخص من استرالي، استيراد الفحم الاسترالي.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الوفد التجاري الصيني الذي يزور واشنطون هذا الأسبوع والذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، ومن المرتقب أن يمثل الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الذي يقود المفاوضات التجارية التي تجرى في بلاده أمام مجلس النواب الأمريكي في جلسة استماع جول القضايا التجارية بين واشنطون وبكين في 27 من شباط/فبراير الجاري.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام، معرباً عن تفاؤله بفرص التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم، مع تلميحه لكون منفتح على تمديد الموعد النهائي للهدنة التجارية القائمة والتي تنقضي بحلول مطلع الشهر المقبل للتوصل إلى اتفاق تجاري، موضحاً أن الموعد النهائية للهدنة ليس "موعد سحري".

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.45% ليخسر 7.26 نقطة ويصل إلى المستوى 1,606.22، كما انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.42% ليخسر هو الأخر 89.46 نقطة ويصل إلى المستوى 21,374.77.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهد تباين في الأداء، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.09% ليخسر 3.08 نقطة ويصل إلى المستوى 3,439.63، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.01% ليربح 0.23 نقطة ويصل إلى المستوى 2,752.03.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد انخفاضاً بنسبة 0.33% ليخسر 93.52 نقطة ويصل إلى المستوى 28,536.40، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.22% ليخسر هو الأخر 4.85 نقطة ويصل إلى المستوى 2,223.81.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.05% ليربح 4.19 نقطة ويصل إلى المستوى 9,305.00، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.43% ليربح هو الأخر 26.35 نقطة ويصل إلى المستوى 6,165.60.