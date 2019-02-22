شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 12 من شباط/فبراير الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب ساعات شهادة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي في سيدني، وعلى أعتاب حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في نيويورك في وقت لاحق اليوم الجمعة.

في تمام الساعة 02:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 0.7098 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7092، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7115، بينما حقق الأدنى له عند 0.7085.

هذا وقد تابعنا أعرب محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي عن كونه الاحتياطي الاسترالي قد أصدر منذ أسبوعين توقعاته للاقتصاد الاسترالي والتي تطرقت إلى تحقيق نمو ثلاثة بالمائة خلال العام الجاري 2019 وقبل أن تتباطأ وتيرة النمو إلى اثنان بالمائة بحلول العام المقبل 2020، وأن الاقتصاد قد يكون اتسع بقرابة الثلاثة بالمائة خلال العام الماضي 2018، موضحاً أن تلك التوقعات أفضل من التوقعات السابقة في آب/أغسطس الماضي.

وأشاد لوي بتراجع معدلات البطالة التي استقرت خلال الشهر الماضي عند خمسة بالمائة والذي يعد أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2011، مع تطرقه المحافظة على التوقعات باستمرار قوة سوق العمل وتراجع معدلات البطالة إلى الأربعة بالمائة خلال العامين المقبلين، أما عن الضغوط التضخمية فقد أفاد بأنها جاءت أقل قليلاً من توقعات الربع الثالث والربع الماضيين بسبب تغير السياسات الحكومية حيال رعاية الأطفال وتراجع أسعار البنزين.

وفي نفس السياق، نوه لوي أنه من المتوقع استمرار وهن الضغوط التضخمية خلال الربع الفصلي الجاري، مع أفادته بأن الضغوط التضخمية لا تزال أعلى من أدنى مستوياتها في عامين، وأنها قد تشهد لاحقاً تنامي تدريجي لتتخطي توقعات الاحتياطي الاسترالي بحلول نهاية عام 2020 لتصل إلى هدف التضخم للمركزي الاسترالي عند اثنان بالمائة، وذلك مع تطرقه إلى التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي توجه بلاده أمام مجلس النواب.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع بنك استراليا الاحتياطي الذي عقد في الخامس من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند 1.50% للاجتماع الثامن والعشرين على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع توقعات المحللين آنذاك، ونود الإشارة لكون محافظ البنك المركزي الاسترالي لوي نوه حينها أن التوقعات حيال سعر الفائدة متوازنة بشكل موسع.

الأمر الذي تم تسعيره آنذاك في الأسواق على أنه تعليقات حذرة من محافظ الاحتياطي الاسترالي، حيث أفاد لوي أنه "خلال العام الماضي، كانت سيناريو أن الخطوة المقبلة للأعلى مرجحه على سيناريو أن الخطوة المقبلة خفض، واليوم الاحتمالات متوازنة بشكل معتدل"، موضحاً أنه إذا شهد سوق العمل المزيد من القوة والتشدد، فأنه قد ترتفع الفائدة، بينما أي ضعف في سوق العمل سيضر بنك استراليا الاحتياطي لإعادة تقييم الوضع.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين لما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية بدايتاً من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي سيشرك في حلقة نقاش تحت عنوان "آفاق التضخم مع اقتصاد عالي الضغط"، وذلك قبل قيامه في وقت لاحق اليوم بتقديم الملاحظات الختامية لليوم السنوي الأول المشترك للبحوث حول الأدوات الكمية لمراقبة الأحوال الاقتصادية والمالية الكلية والذي ينظمه بنك أتلانتا وبنك نيويورك.

كما سيطل علينا في وقت لاحق نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا ليلقي خطاباً تحت عنوان "مراجعة الاحتياطي الفيدرالي لاستراتيجيات السياسة النقدية والأدوات المالية والاتصالات" خلال فعليات منتدى السياسة النقدية الأمريكية، وذلك قبل أن نشهد مشاركة كل من رئيس بنك سانت لويس جيمس بولارد ونائب محافظ الفيدرالي راندال كوارلز في حلقة نقاش تحت عنوان "مستقبل الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي".

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، وأفادت اللجنة عن عزمها التحلي بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل استأنف تشديد السياسة النقدية.