شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى: تدريب 20 مطبعة من قطاع الطباعة والتغليف لتأهيلهم للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق تشكيل لجنة لبحث كيفية التعاون بين المجلس ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لتدريب عدد 20 مطبعة من قطاع الطباعة والتغليف والورق لتأهيلهم للعملية التصديرية وزيادة الوعي التصديري لديهم.

وقال الدكتور جورج نوبار عضو اللجنة المشكلة للتدريب، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " إن هناك مساعى عدة لتمكين وتشجيع الشركات على التصدير خلال الفترة المقبلة ومن ضمنها التدريب الذى يتم عقده بصورة دورية.

وأضاف نوبار، أن الطباعة هى الصناعة الوحيدة التى تخدم جميع الصناعات الأخرى فى مصر، فلا يوجد صناعة يمكن أن تستغنى عن الطباعة، لأنها تمثل حوالى 10% من التصدير غير المباشر فكل القطاعات التصديرية تعتمد عليها حيث يتم تغليفها وطباعتها.