اعرف حقوقك..ما هى مزايا تقديم الأشخاص للاقرارات الضريبية ومواعيدها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتزم ممول الضرائب بتقديم إقرار ضريبى - الشخص الطبيعى – من بداية يناير إلى 31 مارس، والشخص الاعتبارى من 1 يناير إلى 4 أبريل، أو خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية، ولكن ما هى مزايا تقديم الاقرار الضريبى؟.. ويجيب ”الخليج 365” فى هذا التقرير المعلوماتى عن هذا السؤال.
- الاستفادة من نظام فحص عينة من الممولين سنويًا.
- الاقرار يعتبر ربط ذاتى حيث يقوم الممول بتحديد أرباحه وإيراداته وبالتالى تحديد الضريبة المستحقة.
- فى حالة تقديم الاقرار مستندا إلى دفاتر وسجلات يقوم بإمساكها فلا يجوز للمصلحة عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.
- تجنب التعرض لغرامة عدم تقديم الاقرار والتى لا تقل عن 2000 جنيه ولاتزيد عن 10 آلاف جنيه.
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