محمد القاضي
قال حسن الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إنه تم إطلاق القمر المصري"إيجيبت سات A" بنجاح.
وأكد "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ما يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أنه سوف يتم التواصل مع القمر المصري من داخل الأراضي المصرية، معقبا: «لا صحة لما تردد حول إدارته من الخارج».
وأشار رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إلي أن القمر الذي تم اطلاقه اليوم يعتبر تعويضا عن القمر الصناعي الذي فقد الاتصال به في فبراير عام 2015، موضحا أن الجانب الروسي تحمل تكلفته بالكامل، وجرى...
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. روسيا تحملت تكلفة القمر الصناعي إيجيبت سات A بالكامل.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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