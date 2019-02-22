شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. غرامة 400 ألف والتشهير لمُدانين بالتستر والان نبدء بالتفاصيل

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية بنجلادشية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما في جريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص عبر مزاولة نشاط بيع وصيانة الإلكترونيات وأجهزة الحاسب الآلي بمدينة الجبيل. وصدر حكم المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.



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