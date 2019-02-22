شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليار ريال شيكات مقاصة الأفراد بمصارف الدمام في 2018 والان نبدء بالتفاصيل

بلغت قيمة شيكات المقاصة بين الأفراد في مصارف الدمام لعام 2018 م أكثر من 50.2 مليار ريال لأكثر من 966.1 ألف شيك باستحواذ 28.6 % من إجمالي عدد الشيكات، لتحتل الدمام ثاني مدن المملكة من حيث عدد شيكات المقاصة، حيث تصدرت مصارف الرياض بقية مدن المملكة في عدد وقيمة الشيكات، حيث بلغ إجمالي مبالغ الشيكات المقاصة في العاصمة 115.6 مليار ريال بأكثر من 1.2 مليون شيك مقتص وباستحواذ 35.8 % من إجمالي عدد الشيكات، وجاءت مصارف مدينة جدة ثالثا من حيث عدد شيكات المقاصة بإجمالي 721.4 ألف شيك بقيمة 70.5 مليار ريال. وأوضحت الإحصائية الحديثة الصادرة من مؤسسة النقد السعودي، والتي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، عن كميات ومبالغ عمليات المقاصة المصرفية للشيكات التجارية بين الأفراد في مصارف المملكة خلال عام 2018، حيث بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 285 مليار ريال وبعدد شيكات تجاوز 33 مليون شيك متداول أجريت عليها إجراءات التبادل والمقاصة فيما بين الأفراد في البنوك المحلية بانخفاض نسبته 26.6 % في عدد الشيكات مقارنة بالعام الذي يسبقه، وشملت هذه الإجراءات في 10 مدن من خلال غرف المقاصة التابعة لمؤسسة النقد، ليصبح عدد الشيكات المقاصة بين الأفراد منذ بداية عام 2014 وحتى نهاية العام الماضي 2018 أكثر من 24.2 مليون شيك، بإجمالي قيمته 2.2 تريليون ريال خلال الخمس السنوات الماضية.



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