شكرا لقرائتكم خبر عن 20 % نسبة زيادة المناولة بميناء الملك عبدالعزيز خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل
كما حقق الميناء نمواً في إجمالي أعداد الحاويات القياسية خلال شهر يناير 2019م بواقع 147.689 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 14.7%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.
ويأتي هذا النمو في إطار القدرات التشغيلية واللوجيستية، التي يتمتع بها الميناء، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ «موانئ» الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجيستية، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030.
يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يُعد الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي، والبوابة الرئيسة لدخول البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة.
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