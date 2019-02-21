تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، على شراء كمية 46500 طن زيت خام صب، حيث تصل خلال الفترة من 5 إلى 20 أبريل 2019.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، بأن التعاقد يأتي في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت.

وذكرت أن الكمية المتعاقد عليها تُقسم إلى: 30 ألف طن زيت عباد خام مستورد، و16500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «السلع التموينية» تتعاقد على شراء 46,5 ألف طن زيت خام صب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.