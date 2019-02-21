مشاريع الترفيه توقع اتفاقية توسيع نطاق تغطية صالات سينما AMC

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN) إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراكة مع الشركة الأولى لتطوير العقارات بهدف توسيع نطاق تغطية صالات سينما AMC حول المملكة، حيث تعمل الشركة الأولى على مشاريع عدة بمعايير عالية، آخرها مشاريع واجهة "أجدان البحرية وأجدان ووك" في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية التي سيتم افتتاحها بالكامل في الربع الثاني من 2020.

وتأتي الاتفاقية التي تمت بين رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية عبدالله الداود والرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات محمد العتيبي، في ضوء خطة شركة مشاريع الترفيه السعودية الاستراتيجية في قطاع السينما للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع السعودي، وتقديم أفضل الخيارات الترفيهية وأكثرها تنوعا ووصولا إلى الخيارات المبتكرة التي ستحقق الاحتياجات الترفيهية للسكان والزوار.

وستواصل شركة مشاريع الترفيه خططها التطويرية للسوق الترفيهي في المملكة عبر قطاعاتها الأخرى والمتمثلة في المجمعات الترفيهية، والتي ستشتمل على مساحات مفتوحة وواسعة من الترفيه المصمم بعناية، والواقعة في وسط المدن الكبرى والمدن الترفيهية التي ستتضمن مساحات ضخمة من الألعاب والأنشطة الرياضية، والمراكز الترفيهية العائلية المتخصصة التي ستقدم المتعة والتجارب المبتكرة والموجهة للعائلات والأطفال.