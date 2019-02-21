شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 21-2-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 21-2-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 836.260 مليار جنيه.

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 836.260 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 836.260 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 239 مليون ورقة مالية بقيمة 989 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.1 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.26% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.93%، والعرب على 9.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.75%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.4 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.3 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 15146 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2469 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 19081 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 717 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 489 نقطة.

وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 109 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

المصرية للاتصالاتأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، عن نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018، وذلك طبقا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. المصرية للاتصالاتأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، عن نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018، وذلك طبقا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

وبلغ إجمالى الإيرادات المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 مبلغ 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 23% عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعا بالنمو فى إيرادات وحدات أعمال التجزئة بمقدار 36% بما يمثل 71% من إجمالى النمو فى الإيرادات، كما عززت إيرادات اتفاقية بهارتى إيرتل البالغة 1.6 مليار جنيه مصرى النمو فى إيرادات وحدات أعمال الجملة التى حققت زيادة بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة بحسب بيانها اليوم، زيادة فى قاعدة مشتركيها على مستوى جميع الخدمات المقدمة، حيث بلغت الزيادة فى عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت 29% عن نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفع عدد مشتركى التليفون الثابت 10% و بلغ إجمالى عملاء التليفون المحمول 3.9 عميل بنهاية عام 2018.

وبحسب البيان، حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 18% عن نفس الفترة من العام السابق محقق هامش 27% متماشيا مع توقعات الإدارة عن نتائج أعمال العام، استقر الربح التشغيلىى مسجلا 3.6 مليار جنيه مصرى، محققا نمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق بعد تحييد أثر مخصصات تسوية النزاع مع اتصالات مصر التى تم تكوينها فى عام 2017.، فيما بلغ صافى الربح بعد الضرائب مبلغ 3.5 مليار جنيه بنسبة نمو 14% عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشارت الشركة، إلى أن معدل النفقات الرأسمالية من إجمالى الإيرادات حقق نسبة 37% فى عام 2018 تزامنا مع قيام الشركة باتخاذ خطوات لسرعة الانتهاء من خطة إحلال الكوابل النحاسية بالألياف الضوئية فى عام 2020 بدلا من عام 2022، وحقق إنخفاضا طفيفا عن النسبة المحققة العام الماضى والتى بلغت 40%.

وسجل صافى الدين مبلغ 12.9 مليار جنيه عن عام 2018 محققا نسبة صافى الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 2.1 مرة مقارنة بـ 1.3 مرة فى عام 2017. كما بلغ معدل الفائدة الفعلى بعد تحييد أثر الرسوم الإدارية الخاصة بالقرض الدولارى المشترك 9.1% عن عام 2018.

وكشف البيان، عن اقتراح إدارة الشركة توزيع 0.25 جنيه مصرى للسهم عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2018 على أن يعرض الاقتراح على الجمعية العامة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن عام 2018 عام تحول حقيقى للشركة المصرية للاتصالات، حيث نجحت الشركة فى تحقيق أداء تشغيلى قادها لتخطى توقعات الأرباح التشغيلية، تميز عام 2018 بالنمو القوى فى وحدات أعمال التجزئة والذى جاء مدفوعا بإطلاق العروض المرتكزة على خدمات البيانات للتليفون الثابت والمحمول، وإطلاق نظام الفاتورة الموحدة Indigo Plus لتقديم جميع خدماتنا تحت مظلة علامتنا التجارية الموحدة .WEهذا بالإضافة إلى دعم وضع الشركة فى مجال الاتصالات الدولية بالاستحواذ على شركة مينا للكوابل البحرية وإتمام صفقة بهارتى إيرتل."

وأضاف عادل، فى تعليق على نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2018، أن أولويات الشركة لعام 2019 ترتكز على الاستفادة من موقعنا الريادى داخل المنازل المصرية لتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية و الرباعية (إنترنت – صوت ثابت – IPTV- محمول)، كما نتطلع إلى استكمال دورنا الرئيسى فى دعم المبادرة القومية للتحول الرقمى، حيث بدأنا بمشروع ربط المدارس بكابلات الألياف الضوئية فى الربع الثالث من العام ومن المتوقع القيام بمشروعات مماثلة مع مؤسسات حكومية أخرى فى عام 2019، حيث سنعتمد فى استراتيجيتنا على الاستفادة من شبكتنا القوية والممتدة محليا ودوليا وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الشركة وكذلك الاعتماد على القوى العاملة المتميزة بالشركة كعامل رئيسى لتحقيق نمونا".