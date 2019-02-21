شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..رئيس هيئة الاستثمار : قرارات لجنة التظلمات تصدر ضد الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إنشاء لجنة تظلمات للتظلم من القرارات التى تصدرها الهيئة، قائلا :"لا ينفع أن تكون هيئة الاستثمار، وهى واحدة من أقدم الهيئات فى مصر ألا تضم لجنة للتظلمات للتظلم من أى قرار اتخذه، وكأن قراراتى آلهة، ولا اخطأ"،.

وداعب الحضور :"الحمد لله شكلنا اللجنة وتصدر قرارات ضد الهيئة، ولم أطعن فى أى قرار أصدرته، لأن لا بد أن يكون هناك حقوق للمستثمرين".

وأضاف عادل، خلال اجتماع لجنتى الطاقة والصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تسعى إلى تطوير المناطق الحرة والخاصة، والتى تعد العمود الفقرى للهيئة لأنها تدر 91% من دخل الهيئة، وتمثل 25% من إجمالى الصادرات المصرية.

واستعرض محسن عادل، جهود هيئة الاستثمار على مدار أكثر من عام لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، والتى وصلت إلى تأسيس شركة فى أقل من يوم مصحوبة بالبطاقة الضريبية والسجل التجارى وصحيفة الشركات، مضيفا أن الهيئة عملت فى نفس الوقت على التحول إلكترونياً، وأطلقنا منذ أسبوعين برنامج وكيل التأسيس المعتمد، والذى يسمح لمكاتب المحاماة والمحاسبة التقدم للهيئة للحصول على رخصة وكيل تأسيس بعد الحصول على دورة تدريبية لمدة 3 أيام مقابل رسوم بسيطة، وبناء عليه يمكن للمستثمر تأسيس الشركات إلكترونياً من خلاله، كما عملنا على إلغاء التعامل الورقى من خلال إصدار قرار منذ 10 أيام بإلغاء الدفاتر الورقية، والتعامل بالدفاتر الإلكترونية.

وداعب الحضور قائلا :"رواندا وصلت للإلغاء التعامل الورقى منذ 10 سنوات، والحمد لله وصلنا لما وصلته إليه رواندا، وهذا إنجاز كبير".

و وزع محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، كتيبات بأهم القرارات والتشريعات والكتيبات على أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين للتعريف بجهود هيئة الاستثمار.