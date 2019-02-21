شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21 - 2 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 21-2-2019.



إيقاف تداول 4 شركات إيقاف تداول 4 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ليسيكو مصر، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية.



البورصة تربح 3.3 مليار جنيه البورصة تربح 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 836.260 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 239 مليون ورقة مالية بقيمة 989 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.1 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.26% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.93%، والعرب على 9.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.75%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.4 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.3 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 15146 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2469 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 19081 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 717 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 489 نقطة.







وضمت الأسهم المرتفعة: وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 109 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.وضمت الأسهم المرتفعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 4.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.19%

- العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.675 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.70%

- مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.65%

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 10.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.25%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.911 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.95%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 7 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.37%

- التوفيق للتأجير التمويلى-أيه.تى.ليس بسعر إغلاق 5.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.80%

- العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى باندا بسعر إغلاق 11.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.78%

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 14.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.94%