شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعاود الضغط على الذهب ويُفقده 1.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب اليوم بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد استيعاب محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي، وتأثر المعدن النفيس بصدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:32 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.



كانت فاعليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي قد أظهرت شكوكاً وضبابية لدى أعضاء البنك المركزي بخصوص توجهات النمو الاقتصادي لكنهم فضلوا تبني سياسة الصبر في رفع معدل الفائدة إلى حين وضوح الصورة.



وأوضحت بيانات اقصادية اليوم ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر، بينما تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.



وخلال تعاملات اليوم، تراجعت أسعار الذهب بحلول الساعة 17:35 جرينتش بنسبة 1.3% إلى 1330.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر عند 1344.3 دولار وأقل سعر عند 1330.3 دولار.