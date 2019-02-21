شكرا لقرائتكم 38 في المئة زيادة في السيولة المتداولة ببورصة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 18 ساعة في 21 فبراير 2019 - اخر تحديث في 20 فبراير 2019 / 23:47

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس ارتفاعا قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 38 في المئة الى 31 مليون دينار في مقابل 23 مليونا لليوم السابق فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 5 في المئة الى 178 مليون سهم في مقابل 170 مليونا، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 7 في المئة الى 5312 صفقة في مقابل 5713 صفقة.



صاحب ذلك ارتفاع في مؤشر السوق الاول أمس بنسبة بلغت 0.37 في المئة تعادل 20.03 نقطة، صعودا الى مستوى 5481.15 نقطة في مقابل 5461.12 نقطة اول من امس، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.13 في المئة تعادل 6.23 نقطة الى 4777 نقطة في مقابل 4783 نقطة ، وصعد مؤشر السوق العام 0.22 في المئة تعادل 11.45 نقطة صعودا الى 5232.11 نقطة في مقابل 5220.66 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «اهلي متحد» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 2.40 في المئة، وصولاً إلى 256 فلساً، من تداول 29 مليون سهم، بلغت قيمتها 7.4 مليون دينار، نُفذت من خلال 492 صفقة.

وسجل سهم «بنك وربة» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 0.91 في المئة، وصولاً إلى 217 فلساً، من تداول 2.5 مليون سهم، قيمتها بلغت 545 الف دينار، نُفذت من خلال 142 صفقة.

وحقق سهم «خليج ب» أكبر سيولة متداولة بلغت 7.8 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 1.47 في المئة الى 276 فلساً، جاءت من تداول 28.5 مليون سهم.