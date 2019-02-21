شكرا لقرائتكم 4 اتفاقات لشركات «عسكرية» سعودية في «آيدكس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - «الحياة» | منذ 18 ساعة في 21 فبراير 2019 - اخر تحديث في 20 فبراير 2019 / 21:56

شهد الجناح السعودي في معرض الدفاع الدولي «ايدكس» في دورته الـ 14 ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2019» في دورته الخامسة بالعاصمة الاماراتية أبوظبي إقبالاً كبيرا من قبل زوار المعرض، وحازت عروض الشركات والمؤسسات السعودية الـ 13 على الإعجاب من حيث دقة التصنيع وروعة التصميم والكفاءات الوطنية المتميزة. وعلى هامش المعرض وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة مذكرة تعاون مع شركة «التدريع» لتصنيع وتجميع أجسام العربات غير المأهولة. ومن المنتظر أن يسهم توقيع هذه المذكرة بشكل مباشر في إثراء التصنيع العسكري ونمو الناتج المحلي وسعياً لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في نقل وتوطين التقنية وستُسهم هذه المذكرة في توفير فرص وظيفية واكتساب مهارات تقنية ودعم القدرات الوطنية وتمكينها. كما وقعت شركة الالكترونيات المتقدمة مذكرة تعاون أخرى مع شركة «الصير» الإماراتية، تهدف أيضاً الاتفاقية للتطوير والتصنيع المشترك للقوارب البحرية غير المأهولة مساهمةً في توفير الدعم اللوجستي للقوات البحرية الملكية السعودية، ويشكل توقيع هذه المذكرة بين الشركات السعودية والإماراتية جانباً من التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.



من جهتها توصلت شركة ايراف الصناعية السعودية وشركة مارين اولوتك الفنلندية إلى اتفاق متبادل يقوم بموجبه الطرفان بتصنيع الزوارق بجميع أنواعها وتجهيزها بأنظمة التسليح وأبراج الرماية الإلكترونية المختلفة في المملكة العربية السعودية وذلك لتغطية احتياجات السوق السعودي، ومن خلال هذا الاتفاق ستقوم شركة مارين اولوتك بتوفير التقنية والمعرفة لتصنيع هذه الزوارق بمرافق شركة ايراف الصناعية وبإشراف كوادر سعودية.