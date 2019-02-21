7 عوامل لديمومة المنشأة وتحقيق عوائد مالية مجزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا مستشار إداري رواد الأعمال إلى الاهتمام بعناصر ثابتة لكي يستطيع أحدهم من خلالها تحقيق عوائد مالية مجزية من مشروعه، يأتي أبرزها: إمكانات المشروع والمنتج المميز وكسب العملاء المحتملين، مشيرا إلى 7 عوامل أساسية ينبغي على رائد الأعمال الاهتمام بها لإنجاح عمل المنشأة، والمحافظة على ديمومة نشاطها في السوق وتحقيق عوائد مالية مجزية.

وأوضح المستشار الإداري عبدالباسط السفياني خلال ورشة عمل بعنوان «المهارات المالية لرواد الأعمال» نظمتها غرفة الشرقية بمقرها الرئيس مساء أمس الأول، ضرورة اهتمام رائد الأعمال بفهم طريقة عمل قسم المحاسبة، من خلال العمل مع المدقق المالي لتصميم الشجرة المحاسبية للنشاط حسب الأعراف والممارسات المحاسبية القياسية، وتصنيف قائمة الحسابات المقترحة للنشاط إلى (دائن /‏ مدين)، وترميز الحسابات كحسابات الموجودات وحسابات المطلوبات وحقوق الملكية، وترميز الحسابات الفرعية إلى مستويين أو ثلاثة أو أكثر حسب الحاجة، منوها إلى أن عمل قسم المحاسبة ضروري لحفظ مالية الشركة وإجراءات الحوكمة المالية والإدارية والحفاظ على التوازن المالي للمنشأة.

5 أنواع للتحليل المالي للمنشآت

01 التحليل المقارن:

مقارنة نشاط الشركة بشركة ونشاط شقيق، أو مقارنة بمتوسط الصناعة، أو مقارنة بأفضل شركات القطاع

02 تحليل الاتجاه:

تحليل جميع العناصر القائمة بمثيلاتها لفترات زمنية سابقة

03 التحليل الأفقي:

مقارنة عنصر واحد في القائمة بمثيله خلال فترات زمنية مختلفة، لقياس أداء عنصر أو إدارة أو قسم

04 التحليل الرأسي:

جميع عناصر القائمة في فترة زمنية محددة مقارنة بعنصر ثابت (أحد العناصر) في القائمة نفسها

05 تحليل النسب المالية:

يهتم بنسب السيولة، مثل نسب الربحية ونسب الملاءة ونسب كفاءة النشاط

7 عوامل لديمومة نشاط المنشأة:

01 تطبيق الثقافة المالية من خلال الضبط والرقابة على العمليات المحاسبية

02 قياس الأداء المالي وآلية اتخاذ القرار

03 ربط عناصر نموذج العمل بالمؤشرات والأداء المالي

04 استخدام تطبيقات لدراسة الجدوى

05 قراءة التقارير المحاسبية وتحليلها وتفسيرها والاستفادة منها في صناعة وتوجيه القرارات المختلفة

06 إدارة الخزينة والعمليات التمويلية المختلفة

07 التخطيط والتنبوءات المستقبلية