السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

خلص مدير عام الطاقة الخليجية للاستشارات البيئية المستشار طلال الرشيد إلى توصيات عدة في موضوع الإنتاج الأنظف في الصناعة من خلال مجموعة محاور، أهمها: تشجيع المصانع باستبدال التقنيات القديمة بتقنيات للإنتاج الأنظف، وتقديم نماذج لتقنيات الإنتاج الأنظف ذات جدوى اقتصادية وبيئية، مشيرا إلى 10 أهداف للإدارة البيئية في الصناعة.

وأشار الرشيد خلال أمسية نظمتها غرفة الشرقية بعنوان «الإدارة البيئية نحو الإنتاج الأنظف في الصناعة من خلال التنمية المستدامة» بفرعها بمحافظة الجبيل إلى أن خطوات عدة تستهدف الإنتاج الأنظف، من بينها: تمييز منتجات مصانع بها إنتاج أنظف، وتبني رؤية المملكة 2030 لتطبيق الإنتاج الأنظف بالمصانع، وإعداد جائزة خاصة بالإنتاج الأنظف والتميز بالتنمية المستدامة.

الاستخدام الأمثل للمواد

وأوضح الرشيد أن الإنتاج الأنظف يهدف إلى الاستخدام الأمثل لمواد خام صديقة للبئية، وتطبيق أفضل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والعمل على خفض كمية المخلفات من المنبع، والتوعية حول أهمية الإنتاج الصناعي الأنظف، كما تحدث حول الإدارة البيئية في العملية الصناعية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل المخاطر أو الحد منها، وتطوير المعدات واستخدام تكنولوجيا جديدة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى استبدال مواد خطرة في الصناعة بمواد أخرى أقل خطورة.

مهارات حل المشكلات

وأبان الرشيد أن القطاع الصناعي يحتاج إلى مبادرات تسهم في رفع الوعي البيئي في المصانع للتوجه إلى الإنتاج الأنظف من أجل تحقيق التنمية المستدامة، من خلال التعرف على المشكلات البيئية التي تواجه الإنتاج الأنظف بكل صناعة على حدة، واكتساب مهارات لحل هذه المشكلات البيئية أو التخفيف من آثارها، والعمل على تطبيق نموذج في مجال الإنتاج الأنظف لكل صناعة وتعميمها على أنشطة مشابهة.

10 أهداف للإدارة البيئية في الصناعة:

1. صيانة الموارد الطبيعية والحفاظ على ديمومتها

2. حماية البيئات المجاورة

3. السيطرة على المخاطر

4. تطوير المعدات واستخدام التقنيات الجديدة بكفاءة عالية

5. استبدال المواد السامة والمنبعثة في الصناعة بمواد أقل ضررا

6. معرفة الواقع البيئي من خلال عرض المشكلات البيئية ومصادر التلوث

7. معرفة مدى تطبيق الإجراءات والاستراتيجيات الخاصة بالبيئة

8. التوجهات البيئية لتطبيق نظم الحماية البيئية بالمؤسسات الصناعية

9. معرفة التحديات التي تواجه تطبيق نظم الإدارة البيئية

10. تحقيق التنمية الصناعية من خلال التنمية المستدامة