شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم أن مخزونات النفط سجلت خامس زيادة أسبوعية لها في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من فبراير/شباط.



وأعلنت الوكالة الحكومية ارتفاع مخزونات الخام في أمركا بنحو 3.7 مليون برميل بينما توقع محللون زيادة بحوالي 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



يأتي ذلك بعد أن أشارت بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأمريكي عن زيادة مخزون الخام في البلاد بحوالي 1.3 مليون برميل.



وأظهرت البيانات انخفاض مخزون البنزين بحوالي 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي كما سجلت مخزونات نوات التقطير انخفاضا بحوالي 1.5 مليون برميل.