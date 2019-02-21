شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار الكندي بعد أنباء عن التقدم في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي بعد أنباء عن التقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتلميحات بقرب إبرام اتفاق تجاري شامل بين البلدين.



ومن شأن نزع فتيل الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم أن يدعم نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب على السلع كالنفط الذي يمثل صادرات رئيسية لكندا.



ونقلت "رويترز" عن مصادر قولها إن المفاوضين التجاريين من أمريكا والصين اتفقوا على الخطوط العريضة ونقاط الخلاف الرئيسية.



ومع ذلك، صرحت رئيسة الاحتياطي الاتحادي السابقة "جانيت يلين" أمس بأن العقبة الرئيسية التي ستحول دون إبرام اتفاق تجاري بين أمريكا والصين هي إجبار بكين على عدم التلاعب في سعر صرف عملتها "اليوان".



واستقر الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:59 جرينتش عند 0.7591، وسجل أعلى سعر عند 0.7602 وأقل سعر عند 0.7567.