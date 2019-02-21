شكرا لقرائتكم خبر عن تباين نمو القطاعين الصناعي والخدمي في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات "آي إتش سي ماركت" أن القطاعين الصناعي والخدمي أظهرا تبايناً في النمو في فبراير/شباط الجاري مقارنة بيناير/كانون الثاني.



وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي مستوى 53.7 نقطة في فبراير/شباط من 54.9 نقطة في الشهر الماضي.



على النقيض، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الشهر الجاري إلى 56.2 نقطة من 54.2 نقطة في شهر يناير/كانون الثاني.