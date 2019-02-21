شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات المنازل القائمة في أمريكا إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي وسجلت 4.94 مليون وحدة خلال يناير/كانون الثاني، وهو المستوى الأدنى في ثلاث سنوات.
وأوضحت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل القائمة انخفضت بنسبة 1.2% في الشهر الماضي مقارنة بديسمبر/كانون الأول وتراجع المؤشر بنسبة 8.5% على أساس سنوي.
وعلاوةً على ذلك، ارتفع متوسط سعر المنازل في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الجاري بنسبة 2.8% إلى 247.5 ألف دولار مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.
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