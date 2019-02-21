شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ"الاتصالات": الشبكة الرابعة ناجحة.. ومشتركوها وصلوا لـ4 ملايين عميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بجهاز تنظيم الاتصالات، إن عملاء الشبكة الرابعة للمحمول، المصرية للاتصالات we ، يصل إلى نحو 4 ملايين عميل، لافتا إلى أن الشركة تحقق نجاحا فى سوق المحمول، نافيا ما تردد عن تأثر المشغل الرابع برسم التنمية على الخطوط الجديدة.

إلا أن المصدر أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشغلى المحمول قدموا مقترحات لوزارة المالية بشأن رسم التنمية.

وتراجع حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول فى التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأشهر الماضية، إلا أن مسئولى شركات المحمول أكدوا فى العديد من المناسبات أن هذا التراجع يرجع لقصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية للشركات.

Advertisements

وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد أصدر قواعد جديدة لتسجيل خطوط المحمول منذ أكثر من عامين، لمنع بيع الخطوط المجهولة، والتى لا تحمل بيانات صحيحة لأصحابها وضبط سوق المحمول، وكان من بينها منع بيع خطوط المحمول خارج المحال التجارية للشركات والمنافذ المعتمدة.

وكشف التقرير الشهرى الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مطلع فبراير الجارى، عن وصول عدد مشتركى الهاتف المحمول لنحو 93.95 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 100.69 مليون عميل فى نوفمبر 2017.