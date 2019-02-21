شكرا لقرائتكم خبر عن "مُبكو" ترفع التسهيلات البنكية مع" ساب" بقيمة 38 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن تعديل اتفاقية تسهيلات بنكية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع البنك السعودي البريطاني "ساب" من208 ملايين إلى 246 مليون ريال، بزيادة 38 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بأن التسهيلات دوارة ستجدد كل عام بنهاية ديسمبر، علماً بأن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وجدير بالذكر أن مبكو جددت، الثلاثاء الماضي، اتفاقية تسهيلات بنكية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع بنك البلاد ، وقامت برفعها من 100 مليون إلى 200 مليون ريال.

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وكانت مبكو قد وقعت، في أكتوبر الماضي، تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد بقيمة 100 مليون ريال، لمدة تمويل تمتد حتى 7 يوليو 2019.

هذا وجددت مبكو، الثلاثاء الماضي، اتفاقية تسهيلات بنكية- متوافقة مع الشريعة الإسلامية- بقيمة 310 ملايين ريال، مع البنك السعودي الفرنسي، علماً بأن التسهيلات قابلة للتجديد في نهاية الاتفاقية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 30.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 22.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 87.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 43.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 99.7%.