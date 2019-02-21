شكرا لقرائتكم خبر عن "المتقدمة للبتروكيماويات" توقف التشغيل بمصنعها لإنتاج البروبيلين لـ 10 أيام بغرض التقييم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن وقف عمليات التشغيل بمصنعها لإنتاج البروبيلين لمدة أقصاها عشرة أيام اعتباراً من 22 من شهر فبراير الجاري، وذلك بغرض القيام بعملية تقييم ضروري لتحسين الاعتمادية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عملية التشغيل في مصنع إنتاج البولي بروبيلين ستستمر بمعدل منخفض من اللقيم وذلك باستخدام المخزون المتوفر في صهريج التخزين والبروبيلين المشترى من مصادر خارج الشركة.

وبحسب البيان، من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الأول من عام 2019، اعتماداً على الأسعار المتوقعة للبولي بروبيلين واللقيم.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 13.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 700 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 631 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 15.24% نتيجة لارتفاع أسعار البولي بروبيلين بنسبة 13.37% وارتفاع كميات المبيعات بنسبة 1.75%.