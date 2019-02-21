شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية عند افتتاح التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح جلسة اليوم رغم أنباء عن الاتفاق بشكل مبدئي بين الولايات المتحدة والصين على علاقات تجارية جديدة تنزع فتيل النزاع القائم.



وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع الماضي بـ23 ألف طلب إلى 216 ألفاً.



ونقلت "رويترز" عن مصادر قولها إن المسؤولين التجاريين من الولايات المتحدة والصن اتفقوا على النقاط الرئيسية التي كانت محل خلاف في النزاع بين البلدين، الأمر الذي يمهد إلى إبرام اتفاق شامل خلال قمة رئيسي أمريكا والصين "دونالد ترامب" و"شي جين بينج".

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كان محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الصادر أمس قد أظهر انقساماً بين أعضاء البنك بشأن السياسة النقدية ومدى إمكانية استئناف رفع الفائدة قريباً من عدمه في ظل إشارات على تباطؤ النمو الاقتصادي.



وأكد رئيس الاحتياطي الاتحادي بمدينة "سانت لويس" "جيمس بولارد" على ذلك قائلاً إن الاقتصاد الأمريكي يظهر تباطؤاً بالفعل ولكنه طمأن الأسواق بعدم وقوع ركود وشيك.



وانخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:08 جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 108 نقاط) إلى 25846 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 7436 نقطة، فيما تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 2772 نقطة.