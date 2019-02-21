شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتراجع مبتعداً عن حاجز 1500 دولار الذي بلغه أمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم مبتعدةً عن الحاجز الرئيسي (1500 دولار) الذي بلغته بالأمس، ولكن محللين يرون أن المعدن سوف يستأنف الصعود مواصلاً وتيرة المكاسب التي بداها بشكل سريع هذا العام.



وقفزت أسعار البلاديوم بنسبة 22% منذ بداية العام الجاري مسجلاً مكاسب ضعف ما حققته أسعار النحاس وأربعة أضعاف ما حققه الذهب.



وأفاد محللو "سيتي بنك" هذا الأسبوع أنهم يتوقعون المزيد من المكاسب للبلاديوم والحاس والزنك وخام الحديد بنسب تتراوح بين 8% و15% على مدار الستة أشهر المقبلة.

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كانت أسعار البلاديوم قد اخترقت الحاجز النفسي 1500 دولار للأوقية أمس لفترة وجيزة قبل التراجع مجدداً بفعل مبيعات جني الأرباح.



يُشار إلى أن البلاديوم يتم تعدينه بشكل ثانوي إلى جانب البلاتين، وازداد الطلب عليه في الآونة الأخيرة لاستخدامه في مكونات صناعة السيارات لتقليل انبعاثات العوادم، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليه من شركات صناعة المركبات.



وانخفضت أسعار البلاديوم اليوم بحلول الساعة 14:37 جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1448.7 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1470.7 دولار وأقل سعر عند 1425.4 دولار.