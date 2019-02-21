شكرا لقرائتكم خبر عن ركود قطاع فيلادلفيا الصناعي للمرة الأولى منذ 2016 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر فيلادلفيا التصنيعي لشهر شباط/فبراير مسجلا انكماشا 4.1 نقطة ، مسجلا ركودا للمرة الأولى منذ تموز/يوليو2016 ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى نمو 14.1نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت نمو 17.0 نقطة ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

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