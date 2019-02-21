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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة أقل من التوقعات - ديسمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر كانون الأول/ديسمبر مرتفعة بمقدار 1.2%، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 1.6% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.7 %.
كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة 0.1% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.3% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.4% ، هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.
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