شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة أقل من التوقعات - ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر كانون الأول/ديسمبر مرتفعة بمقدار 1.2%، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 1.6% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.7 %.

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة 0.1% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.3% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.4% ، هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.