تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.44% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 15147 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 23.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والمصريين صافي شراء بقيمة 20.9 مليون جنيه، و2.7 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفعت خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.4% إلى مستوى 15213 نقطة، مدعوما بمشتريات أجنبية وعربية.

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