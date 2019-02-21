شكرا لقرائتكم خبر عن شركات النفط النرويجية تقلص توقعات الاستثمار فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح أجراه مكتب الإحصاءات النرويجي، اليوم الخميس، أن شركات النفط والغاز العاملة في البلاد خفضت توقعاتها للاستثمار في 2019 إلى 172.7 مليار كرونة (20.06 مليار دولار) من 175.3 مليار كرونة توقعتها في نوفمبر.
وقال مكتب الإحصاءات، إنه من المتوقع انخفاض الاستثمارات إلى 158.5 مليار كرونة في 2020 وفقا للتقديرات الأولية ، وانتعشت استثمارات النفط والغاز في النرويج من انخفاض حاد فى الوقت الذي دعم فيه ارتفاع أسعار الخام وخفض التكاليف أنشطة القطاع.
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