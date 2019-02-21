شكرا لقرائتكم خبر عن "المجلس التصديرى للأثاث" ينظم بعثة تجارية لكينيا بمشاركة 22 شركة 18 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للآثاث، أنه يجرى حاليا الإعداد لتنظيم بعثة تجارية ترويجية لزيارة العاصمة الكينية نيروبى يوم 18 مارس المقبل، لافتا إلى أن البعثة ساضم 22 شركة من كافة قطاعات إنتاج الأثاث فى مصر، مؤكدا أن اختيار كينيا لتنظيم البعثة يأتى فى ظل كونها البوابة التجارية لشرق إفريقيا.

وأضاف درياس فى تصريحات خاصة، أنه يتم حاليا الإعداد مع الجهات الحكومية ومكتب التمثيل التجارى من أجل تنظيم لقاءات ثنائية مع المستوردين فى كينيا من أجل تعظيم الاستفادة من هذه البعثة.

وأشار إلى أن اتجاه المجلس لتنظيم تلك البعثات يأتى فى ظل الرغبة فى تنفيذ أنشطة تسويقية مختلفة ودخول أسواق جديدة لا تتواجد بها صناعة الأثاث المصرية حيث من المخطط تنفيذ 3 بعثات آخر ى، منهم بعثة خلال مارس أيضا مع وزارة التجارة والصناعة التى تنظمها إلى دولتى اوزبكستان و كازاخستان، بالإضافة إلى التحرك مع الجهات المعنية لتعزيز التواجد فى لأسواق التقليدية فى أوروبا والسعودية لتنشيط الحركة التجارية.

وأوضح درياس أن الأعداد لتلك البعثات يتم عبر استهداف الأسواق التى يوجد لها طفرة فى مجال السياحة والإنشاءات من أجل تزويدهم بالمعلومات الكافية عن إمكانيات الصناعة المصرية، لافتا إلى استهداف المجلس أيضا جلب بعثات مشتريين لزيارة المصانع المصرية والتعرف على القدرات الموجودة على أرض الواقع ولكن ذلك سيتم عقب تسيير البعثات التجارية.

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وعن المشاركة فى المعارض الدولية، أكد أنه بالرغم من وجود خريطة للمعارض التى يشارك بها القطاع، إلا أن الشركات لا تقبل على المشاركة فى ظل الارتفاع الكبير فى تكلفة الاشتراك مع عدم انتظام منظومة دعم المعارض، والتى يمكن أن تتحسن مع بداية البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات فى أول مارس مثلما أعلن رئيس الوزراء.

ولفت درياس إلى استهداف المجلس وقف تراجع صادرات القطاع خلال العام الجارى حيث انخفضت بنسبة 7% لتبلغ 309 ملايين دولار خلال 2018 مقابل 333 مليون دولار 2017.

وعن معرض فيرنكس هذا العام، قال درياس أن المجلس استقدم بعثة مشترين تضم نحو 161 فرد ممثلين لكبرى السلاسل التجارية، موضحا أن المجلس يحرص على اختيار تلك الأفراد بدقة لتحقيق الهدف منها وهو عقد تعاقدات تصديرية مع الشركات المصرية.