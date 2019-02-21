شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: إجراءات مضادة للإغراق على الفولاذ التايوانى والإيطالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة التجارة المعنية بمراقبة التجارة فى كوريا الجنوبية، أنها ستطلب من وزير المالية فى البلاد فرض تعريفات مضادة للإغراق تصل إلى 18% على منتجات تايوان وإيطاليا من قضبان الفولاذ المقاومة للصدأ.
وخلصت اللجنة إلى أن منتجات تايوان وإيطاليا من قضبان الفولاذ المقاومة للصدأ أثرت سلبًا على الصناعة المحلية لهذه المنتجات فى كوريا الجنوبية.
وذكرت اللجنة - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنها ستطلب فرض تعريفات تصل إلى 9.74% على 18.56% من المنتجات التايوانية، وفرض تعريفات بنسبة تتراوح بين 10.21% و 13.74% على المنتجات الإيطالية لمدة خمسة أعوام.
وبحسب يونهاب، فقد وصل حجم السوق الكورية الجنوبية لمنتجات قضبان الفولاذ المقاومة للصدأ 300 مليار ون كورى جنوبى فى عام 2017، وشكلت المنتجات التايوانية والإيطالية 10% من هذه السوق.
وأوضحت اللجنة أن تايوان وإيطاليا وردتا منتجاتهما من القضبان المقاومة للفولاذ لكوريا الجنوبية بأسعار منخفضة للغاية، مما أثر بالسلب على السوق المحلية فى سول.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: إجراءات مضادة للإغراق على الفولاذ التايوانى والإيطالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.