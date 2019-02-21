شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز: الدين السيادى العالمى يقفز إلى 50 تريليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية ، اليوم الخميس ن قفزة جديدة في اقتراض الحكومات سترفع جبل الدين السيادى العالمي إلى 50 تريليون دولار هذا العام.

وتتوقع الوكالة ، أن تقترض الجهات السيادية ما يعادل نحو 7.78 تريليون دولار هذا العام، بزيادة 3.2 % عن 2018 ، فيما قال كارين فارتابيتوف ، المحلل لدى ستاندرد آند بورز "نحو 70 %، أو 5.5 تريليون دولار، من إجمالي الدين السيادي سيكون لإعادة تمويل دين طويل الأجل يحل استحقاقه، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض بنحو 2.3 تريليون دولار، أو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات التصنيفات".

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وارتفاع الدين السيادي إلى 50 تريليون دولار ينطوي على زيادة 6%، عن العام الماضي ويرجع جزئيا إلى تقلبات أسعار الصرف.