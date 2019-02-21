شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك للتكرير الإماراتية ترسى عقد تصميم مصفاة على جون وود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أدنوك للتكرير الإماراتية، اليوم، الخميس إنها أرست عقد ما قبل خدمات التصميم الهندسى الأولى لمصفاة جديدة فى الرويس على مجموعة جون وود.
وقالت الشركة فى بيان لها، إنها تسرع وتيرة تنفيذ استراتيجيتها لاستثمار 165 مليار درهم (45 مليار دولار) فى مجال التكرير والبتروكيماويات بهدف "زيادة نطاق وحجم منتجاتها من البتروكيماويات والمشتقات ذات القيمة العالية" التى تبيعها.
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