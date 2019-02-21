شكرا لقرائتكم خبر عن باركليز يحقق 4.56 مليار دولار أرباحا فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك باركليز تحقيق أرباح عائدة للمساهمين أقل من المتوقع بلغت 3.5 مليار جنيه استرلينى (4.56 مليار دولار) للعام 2018 فى حين جنب البنك سيولة نقدية للتحوط من أثر الخسائر المحتملة لدى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وأظهرت النتائج تحقيق البنك تقدما فى قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية الذى يواجه ضغوطا إذ زادت أرباح العام بأكمله 15% إلى 2.6 مليار استرلينى مع ارتفاع دخل وحدة تداول الأسهم التابعة للبنك 25%.

وارتفعت أسهم البنك 4.3% بحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش.

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وجنب باركليز 150 مليون استرلينى تحوطا لأثر الخروج من الاتحاد الأوروبى، شأنه فى ذلك شأن بنوك أخرى مثل اتش.اس.بي.سى ورويال بنك أوف سكوتلند.

ووزع البنك أرباحا نقدية بقيمة 6.5 بنس للسهم وأشار إلى اعتزامه إعادة المزيد من رأس المال عبر زيادة توزيعات الأرباح النقدية وعمليات إعادة الشراء عندما يكون الوقت مناسبا لذلك.

وانخفض معدل كفاية رأس المال الأساسى إلى 13.2% من 13.3% فى العام السابق.